الكرة النسائية.. البنك الأهلي يكتسح مودرن بخمسة أهداف بالدوري

اكتسح فريق الكرة النسائية لنادي البنك الأهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق لنظيره فريق مودرن سبورت، وذلك على ملعب المدينة الشبابية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وقد حاول كلا الفريقين السيطرة على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة، وذلك للنجاح في خطف نقاط منافسه، إلا وإن فريق البنك الأهلي نجح في السيطرة على الكرة وتسديد أهداف سريعة في شباك منافسه، لتنتهي المباراة بنتيجة ٥-٢ لصالح البنك الأهلي.

وقد أحرز أهداف البنك الأهلي كلا من: "جانيت باندي- طيبات أوديكي- نغم النجار "

وتضمنت جولة الخامسة من دوري السيدات ٥ مباريات حيث التقى فريقا الكرة النسائية لأندية الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما واجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع.

كما استضاف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، وأخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.

ويتصدر الدوري الجاري فريق مسار يليه فى الوصافة فريق الأهلي.