الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن ميونخ بانتصار على بوخوم

واصل فريق باير ليفركوزن مطاردته لنظيره بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد فوزه على ضيفه بوخوم بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة «البوندسليجا».

استضاف فريق باير ليفركوزن، بوخوم على ملعب باي أرينا، افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة التي أقيمت في شهر مارس الجاري.

مباراة باير ليفركوزن ضد بوخوم

تقدم باير ليفركوزن في الشوط الأول عن طريق أليكس جارسيا في الدقيقة 20، لكن بوخوم تمكن من التعادل عن طريق فيليكس باسلاك في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تمكن باير ليفركوزن من حسم المباراة بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق فيكتور بونيفاس وأمين عدلي في الدقيقتين 60 و87.

بهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 3 نقاط مؤقتًا عن بايرن ميونخ المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد بوخوم عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الأدنى.