الكرة النسائية.. مسار يواصل تألقه ويتغلب على بيراميدز بـ11 هدفا نظيفا

واصل فريق الكرة النسائية لنادي مسار نجاحه وتألقه بفوز جديد على نظيره فريق بيراميدز على ملعب رايت تو دريم وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدور الثاني من دوري الكرة النسائية "دوري حسم اللقب".

وفاز فريق مسار بقيادة عبد الرحمن عايد المدير الفني على منافسه بنتيجة ١١_٠ لصالحه، ليستمر بذلك تصدره لقمة ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد وصل لـ ٦١ نقطة.

وقد نجح فريق مسار في الفوز على جميع منافسيه خلال الدور الأول والثاني من عمر الدوري الجاري عدا تعدله الوحيد مع وادي دجلة خلال الدور الأول من الدوري.

وتضمنت جولة الخامسة من دوري السيدات ٥ مباريات حيث التقى فريقا الكرة النسائية لاندية الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما واجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع، كما استضاف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، وأخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.

ويتصدر الدوري الجاري فريق مسار يليه فى الوصافة فريق الأهلي.