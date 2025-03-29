غزل المحلة يلبي دعوة جماهير النادي لحضور إفطار جماعي.. صور

لبّى المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، رفقة الجهاز الفني ولاعبي الفريق، دعوة جماهير النادي لحضور إفطار جماهيري.

اجتمع لاعبو ومجلس إدارة غزل المحلة مع جماهير النادي في هذه المناسبة المميزة، وسط أجواء مليئة بالمحبة والانتماء، مؤكدين أن غزل المحلة ليس مجرد نادٍ، بل عائلة واحدة يجمعها الشغف والانتماء.

وتعكس هذه اللفتة الرائعة روح الترابط بين نادي غزل المحلة وجماهيره، وكذا التقدير الكبير من إدارة النادي وجهازه الفني لجماهيره الوفية، التي لطالما كانت السند الحقيقي والداعم الأساسي للفريق في كل المحافل.

أخبار نادي غزل المحلة

ومن المقرر، أن يلتقي فريق غزل المحلة نظيره سموحة يوم 11 أبريل المقبل على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.