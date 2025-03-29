أوكرانيا.. انفجارات وسط مدينة دنيبرو بعد رصد عدد من المسيرات في أجوائها

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك انفجارات وسط مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا بعد رصد عدد من المسيرات في أجوائها.

وأمس الجمعة، شنت القوات الروسية هجومًا استهدف محطات الطاقة في مدينة بولتافا الأوكرانية، ما تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء. حيث انطلقت مسيرات روسية من شبه جزيرة القرم صوب المناطق الساحلية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة في روسيا تكشف عن عجز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن التفاوض وعدم قدرته على الالتزام بأي اتفاقيات محتملة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يواصل تنفيذ ضربات متعمدة باستخدام طائرات مسيّرة تستهدف منشآت الطاقة السلمية الروسية، وذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات الروسية الأمريكية حول تسوية النزاع الأوكراني، والتي عُقدت في الرياض في 24 مارس الجاري.