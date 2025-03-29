الكرة النسائية.. وادي دجلة يتغلب على مضيفه المعادي واليخت برباعية نظيفة

استضاف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة وذلك ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية على ملعبه.

ونجح فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة في تخطي مضيفه والتغلب عليه بنتيجة ٤-٠ ليضمن بذلك حفاظه على المركز الثالث في ترتيب دوري الكرة النسائية بعد فريق مسار المتصدر لقمة الدوري وبعده فريق الأهلي في الوصافة.

وقد أحرزت الأهداف كلا من: جيهان الصلح وبسمة وبسكوتة لصالح وادي دجلة.

وتضمنت جولة الخامسة من دوري السيدات ٥ مباريات حيث التقى فريقا الكرة النسائية لاندية الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما واجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع، كما استضاف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، وأخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.



يتصدر الدوري الجاري فريق مسار يليه فى الوصافة فريق الأهلي.