الكرة النسائية.. الزمالك يثأر من زد ويتغلب عليه بهدفين مقابل هدف

انتهت المباراة التي تجمع بين فريق الزمالك وزد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدور الثاني من دوري الكرة النسائية "دوري حسم اللقب".

وسعى كلا الفريقين خلال المباراة في تسديد أهداف قوية حيث حاول فريق زد بقيادة محمود خلف في السيطرة على مجريات المباراة وذلك للحفاظ على مستواه وخاصة بعد تغلبه على الزمالك في المباراة السابقة يوم الثلاثاء الماضي في كأس مصر وإبعاده عن المسابقة.

فيما سعى عادل حسين المدير الفني للزمالك في الثأر من منافسه بعد تلقيه الهزيمة منه في مسابقة كأس مصر.

ليتقدم فريق الزمالك بهدف خلال الشوط الأول من المباراة، ليقم بعدها فريق زد في إحراز هدف التعادل خلال الشوط الثاني، ليسيطر الزمالك مرة أخرى على المباراة ويحرز هدفه الثاني لتنتهي المباراة لصالح نادي الزمالك بنتيجة ٢-١.