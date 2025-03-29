الكرة النسائية.. الأهلي يستعيد انتصاراته ويفوز على المقاولون بخماسية نظيفة

انتهت، منذ قليل، المباراة التي تمت بين فريق الكرة النسائية لأندية الأهلي والمقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدور الثاني لدوري الكرة النسائية، والتي تتضمن ٥ مباريات قوية بين فرق الكرة النسائية.

حيث نجح فريق الأهلي للكرة النسائية في الفوز على نظيره المقاولون على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة بالاستحواذ على الكرة وتسديد اهداف سريعة خلال الشوطين من عمر المباراة.

لتنتهي المباراة بنتيجة ٥-٠ لصالح النادي الأهلي ليصل بذلك رصيده ٥٦.

وقد أحرزت أهداف الأهلي كلا من: نادين غازي - منه طارق - ميا دردان.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

وكان الأهلي وقع في فخ التعادل في الجولة السابقة الدوري أمام الزمالك وكذلك في الجولة الثالثة أمام وادي دجلة مما جعل نسبة فرصه في اعتلاء قمة الدوري بدلا من فريق مسار ضئيلة.



