البوابة نيوز تطلق استفتاء رمضان 2025: صوتوا لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم

الجمعة 28/مارس/2025 - 11:52 م

أطلقت البوابة نيوز استفتاء رمضان 2025، الذي يتيح للجمهور فرصة التصويت لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم. يهدف الاستفتاء إلى تسليط الضوء على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال الموسم الرمضاني، بناءً على رأي المشاهدين.

يضم الاستفتاء مجموعة من الفئات التي تغطي مختلف جوانب الإنتاج الفني والإعلامي، وتشمل:

أفضل مسلسل في رمضان 2025

أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2025

أفضل تتر مسلسل في رمضان 2025

أفضل برنامج حواري في رمضان 2025

أفضل برنامج ترفيهي في رمضان 2025

أفضل ممثل في رمضان 2025

أفضل ممثلة في رمضان 2025

أفضل ممثل شاب في رمضان 2025

أفضل ممثلة شابة في رمضان 2025

أفضل مخرج في رمضان 2025

أفضل مؤلف في النصف الأول من رمضان 2025

يمكنكم المشاركة في الاستفتاء عبر موقع البوابة نيوز لاختيار نجومكم وأعمالهم المفضلة.

شاركوا بأصواتكم من هنا وساهموا في تكريم صناع الدراما والإعلام الذين أبدعوا خلال الموسم الرمضاني لهذا العام!