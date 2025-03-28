الزمالك يهزم سيراميكا بالضربة القاضية ويتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل ثنائية الزمالك عبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو في الدقيقتين 33 و 88، بينما سجل أيمن موكا هدف سيراميكا في الدقيقة 57.

واهدر عبدالله السعيد ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 50.

وضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعد فوز الفريق السماوي على البنك الأهلي.

وأعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباراة نصف نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.