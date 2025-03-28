بيراميدز يكتسح البنك الأهلي برباعية ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر

صعد فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز الكبير على البنك الأهلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي وأحمد عاطف “قطة” وبلاتي توريه ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقائق 13 و 18 و25 و57.

وضرب فريق بيراميدز موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيوني، بوبكر كيتا.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، أحمد ربيع.

خط الهجوم: أسامة فيصل، جريندو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:أحمد صبحي، أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، إسحاق يعقوبو، سيرجي أكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أحمد سعيد.