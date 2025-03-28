حزب المؤتمر: ندعم كل قرارات القيادة السياسية ونرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين

أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر علي أهمية ما تقوم به القيادة السياسية المصرية للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، وذلك فى ظل ما يحيط به من تحديات داخلية وخارجية.



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ـفي كلمته خلال حفل السحور الذي نظمه حزب المؤتمرـ أننا نعتز دائما بموقفنا المؤيد والمساند لكافة قرارات القيادة السياسيه للحفاظ على الامن القومي المصري والسياده المصريه وفي نفس الوقت ندعم كل قرارات القياده السياسيه لمسانده القضيه الفلسطينيه ، ومصر هي المدافع الاول عن القضيه على مر التاريخ ونرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أراضيه.



وتابع الدكتور السعيد غنيم،أننا جدد العهد والوعد للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائد مسيره التنميه ،والذي شهدت الحياه السياسيه والحزبيه في مصر انفراجه كبيره ، ويعود الفضل في حالة الزخم السياسي والتعددية الحزبية ، لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والحوار الوطني اللي كان ليه دور كبير جدا في حاله الزخم السياسي والحزبي اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، أننا علي تواصل دائم مع الشارع المصري ومع المواطن وهذه طبيعه العمل الحزبي، ونحن علي مدار السنوات الماضيه طرحنا رؤيتنا في كل القضايا المحليه من خلال اجتماعات، وورش عمل دعا اليها مختصين من مختلف الاتجاهات ، وبلورنا رؤيه شامله لكل القضايا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لتكون نواة لبرنامج انتخابي سيخوض به الحزب الإستحقاقات الدستورية ، سواء الانتخابات البرلمانيه القادمه بغرفتيها (النواب والشيوخ) أو انتخابات المحليات حيث يتم التأهيل لها فى كافة أمانات الحزب على مستوي الجمهورية والتى تضم كوادر متفاعلة مع نبض الشارع.