رسميًا.. إقالة «دوريفال» من تدريب منتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة دوريفال جونيور من تدريب منتخب البرازيل، وذلك عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها السامبا أمام الأرجنتين.

وتأتي إقالة دوريفال من تدريب منتخب البرازيل، بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل إقالة مدرب البرازيل من منصبه

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه إنهاء خدمات المدرب دوريفال جونيور، معربًا عن شكره وتقديره له على الفترة التي قضاها في قيادة منتخب البرازيل.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد البرازيلي يبدأ على الفور في البحث عن بديل مناسب لتولي مهمة تدريب المنتخب البرازيلي.

وجاء قرار الإقالة أيضًا بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، خاصة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحتل منتخب البرازيل حاليًا المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن منتخب الأرجنتين المتصدر، والذي بدوره تأهل رسميًا إلى نهائيات المونديال المقبل.

مسيرة دوريفال جونيور مع منتخب البرازيل

تولى دوريفال تدريب المنتخب البرازيلي في يناير 2024، وقاد السيليساو في 16 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين.

ولم يتمكن المدرب البالغ من العمر 62 عامًا من تحقيق الاستقرار في أداء المنتخب، الذي عانى من تذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت فترة قيادة دوريفال جونيور لمنتخب البرازيل تحطيم رقم سلبي بتلقي المنتخب البرازيلي أكبر خسارة في تاريخه في تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب البرازيل، منتخبي الإكوادور وباراجواي في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026.