جهاد حسام الدين تطلب الزواج من إياد نصّار فى ظلم المصطبة

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ظلم المصطبة استجماع أم نسمة (جهاد حسام الدين) شجاعتها وانفردت بحسن (إياد صالح) لتفاجئه بطلبها الزواج منه عرفياً كحيلة لمواجهة شقيقها متعاطي المخدرات، حتى تتجنب أذاه.

تعرض أم نسمة على حسن أن تقوم بمساعدته واقراضه المبلغ الذي يحتاجه، وعندما يرفض هذا العرض تؤكد أن هذه المساعدة ستكون مقابل خدمة يقدمها هو لها، حيث طلبت منه أن يتزوجها بعقد زواج عرفى حلاً لمشاكلها مع أخيها.

وأكدت أن هذا العقد ما هو إلا مجرد حائط صد ودفاع عن نفسها أمام سيطرة أخيها على مالها ومدخراتها.

بعد رفضه التام لعرضها الغريب، ثم تردده والتفكير فيه، نجحت أم نسمة فى إقناع حسن بالزواج منها بشكل صورى بعقد عرفى، كما نجحت في تهدئة حبيبته هند وإقناعها بأنها لا تريد الزواج من حسن وإنما حاجتها إلى حماية ابنتها والدفاع عن نفسها هما الدافع وراء هذه الفكرة من الأساس.

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، محمد على رزق، أحمد عزمى وفاتن سعيد ومن إخراج محمد على.