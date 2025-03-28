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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر في اتصال هاتفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية. وأعرب سيادته خلال الاتصال عن خالص تمنياته لفضيلة الإمام بتمام الشفاء وموفور الصحة والعافية، سائلًا الله عز وجل أن يحفظه ويمده بموفور القوة لمواصلة عطائه في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة ومشاعره النبيلة، مشيدًا بدعمه المستمر للأزهر الشريف وعلمائه في أداء رسالتهم السامية لنشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكانة مصر الريادية في ترسيخ الاستقرار والسلام بالمنطقة.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث دعا فضيلة الإمام الأكبر الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرب حلول عيد الفطر المبارك