ads
الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رغم مرضه.. شيخ الأزهر يحرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء لأسرة العالم الراحل أ.د. محمد المحرصاوي؛ حيث توقف فضيلته عند جامعة الأزهر ودخل إلى مقر العزاء.

وذلك أثناء توجه فضيلته إلى مطار القاهرة للسفر إلى محافظة الأقصر مسقط رأسه، لاستكمال العلاج والتعافي والراحة التي نصحه بها الأطباء عقب تعرض فضيلته لوعكة صحية خلال الأسبوع الحالي.

وحرص فضيلته على مواساة أسرة الدكتور المحرصاوي، تقديرًا للعالم الراحل، وعرفانًا لما قام به من خدمات جليلة في خدمة دينه ووطنه، ونشر رسالة الأزهر، وتحدث معهم عن جهود الفقيد الراحل، وعزة نفسه واحترامه لمكانة العمامة الأزهرية التي يحملها.

وأكد أن باب فضيلته وأبواب الأزهر كلها ستظل مفتوحة لهم في أي وقت، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأزهر والعلم والعلماء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل خدمته للأزهر ونشره للعلم في ميزان حسناته.

6a4a0311-3b85-414f-8be2-94de28049597
6a4a0311-3b85-414f-8be2-94de28049597
39d30752-bb32-4840-9209-37e87139e3b4
39d30752-bb32-4840-9209-37e87139e3b4
482e56f3-2a3d-4c76-ae5d-9ea7cc64192b
482e56f3-2a3d-4c76-ae5d-9ea7cc64192b
bceac85d-b807-4915-8c16-21c826188c7d
bceac85d-b807-4915-8c16-21c826188c7d
d1479727-c0ed-4a19-98c5-51c7a1cf9268
d1479727-c0ed-4a19-98c5-51c7a1cf9268
13f460fd-103e-4dfe-8b60-c23ee02bac2f
13f460fd-103e-4dfe-8b60-c23ee02bac2f
احمد الطيب شيخ الأزهر محمد المحرصاوي