خبير اقتصادي: القارة الأفريقية عمق استراتيجي وقومي لمصر

قال صلاح السكري، الخبير الاقتصادي، إن القارة الأفريقية هي العمق الاستراتيجي والقومي لمصر، كما أنها قارة متمتعة بكل الثروات سواء زراعية أو معدنية، مؤكدًا أننا علينا أن نُنمي ذلك ونُسلط الضوء عليها بدلا من التوجه للدول الأوروبية.

وأضاف "السكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أفريقيا فيها مجالات كثيرة مثل التجارة والصناعة والزراعة، وتتمتع بكل شىء وهو ما جعل الدول الأوروبية تستعمرها في يوم من الأيام.

وأوضح أن السنغال تحتاج إلى جميع الزراعات وكل الصناعات، كما أن أنجولا اقتصادها يسير في اتجاه تصاعدي، وكينيا دولة غنية فيها جميع الموارد، متابعًا: "لازم نُسلط الضوء للشباب للتوجه إلى أفريقيا، ومؤخرا وزارة الصناعة والاستثمار بتعمل معارض عشان ننشط الموضوع ده في أفريقيا".