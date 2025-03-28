السفير حاتم رسلان: العلاقات بين مصر وسيراليون تدخل عصرًا جديدًا

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إنه زار سيراليون في 2001، مؤكدًا أن هناك عصرًا جديدًا من العلاقات بين مصر وسيراليون، لافتًا إلى أن زيارة رئيس سيراليون لمصر مهمة، خصوصا وأنها من أهم وأغنى الدول.

وأضاف "رسلان"، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على قناة 'الحدث اليوم"، أن سيراليون تعوم على الذهب والماس والزئبق الأحمر والبترول، فأي نوع من المعادن موجود في هذه الدولة، وهو ما يجعل الأمور السياسية فيها غير مستقرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة رئيس سيراليون لمصر، خصوصًا وأن العلاقات جيدة ومن الممكن البناء على هذه العلاقات، ومن الممكن أن يكون هناك تعاون أكبر في المجال التجاري بين البلدين.