السفير حاتم رسلان: مصر لديها أثر كبير في قلوب الأفارقة لم نستغله جيدًا

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إن مهامه الوظيفية أكثرها خارجية، منوهًا بأن العلاقات المصرية الجامبية شهدت طفرات كبيرة، خصوصًا وأن رئيسي البلدين التقيا قبل ذلك.

وأضاف "رسلان"، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها في قلوب الأفارقة أثر كبير لم نستغله جيدا، خصوصًا الشعب الجامبي، مؤكدًا أنه حصل على الجنسية الجامبية وهي دولة طيبة ومسلمة، ويحاولون خلال زيارة أي مسؤول جامبي لمصر أن تنجح.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار المتاحة أمام المصريين في جامبيا هي البنية التحتية خصوصا بعد استضافة مؤتمر القمة الإسلامي، فالبنية التحتية في أي دولة هي أهم شىء مثل الطرق وغيرها، إضافة إلى قطاع الغرف السياحية لا سيما وأن الغرف السياحية لا تستوعب حجم السياحة، فهي ملجأ لدول أوروبا للسياحة.

ولفت إلى أن جامبيا بها فرص زراعية لوجود نهر كبير ومياه غير مستغلة، وبها أراضي زراعية غير مستغلة، إضافة إلى النشاط الصناعي خصوصًا وأن حولها دول كبيرة، كما توجد فرص تجارية قوية وزادت بعد تطوير البنية التحتية أخر 3 سنوات.