للسنة الـ19 على التوالي.. تكريم 250 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بصفط اللبن بالمنيا

شهد مسجد السلام بقرية صفط اللبن، التابعة لمركز المنيا، حفلًا لتكريم 250 طفلًا وطفلة من حفظة القرآن الكريم بمختلف المستويات.

جاء الحفل تكريمًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعًا لهم على مواصلة رحلتهم في التعلم والتدبر، وبدأ الحفل بتلاوة عطرة لطبلاوي الصعيد الشيخ احمد خالد الطهنشاوي، وفي حضور عددا من الضيوف من القيادات السياسية علي عبد المنعم ود. محمد البدري نبيه وناصر جمال.

كما حضر الحفل عدد من الشخصيات الدينية والمجتمعية بقرية صفط اللبن، إلى جانب أهالي المكرمين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يرسخ قيم الدين الإسلامي ويحفّز الأطفال على الاهتمام بعلوم القرآن. كما تضمن الحفل فقرات إنشادية وتلاوات قرآنية قدمها الأطفال، مما أضفى أجواء إيمانية رائعة.

أكدت الدكتورة فاطمة جلال مدرس مساعد بالشريعة الإسلامية والقائمة على الحفل، أن هذا الحفل هو للعام 19 على التوالي، مؤكده أهمية دعم الناشئة في مسيرتهم القرآنية، معربين عن تقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، سواء من المشايخ أو الأهالي أو المتبرعين.

كما تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المكرمين من الحفظة والشيوخ وأسرهم، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم لمواصلة التميز.

يأتي هذا الحفل ضمن الجهود المستمرة لنشر الوعي الديني وتحفيز الأطفال على حفظ القرآن، لما له من أثر كبير في تنمية الأخلاق والقيم الإسلامية في المجتمع.

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