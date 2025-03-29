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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة المنيا يقود حملة مكبرة للنظافة بطريق مصر أسوان.. صور

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يقود حملة مكبرة للنظافة بطريق مصر أسوان
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قاد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات وإزالة الحشائش من الجزيرة الوسطى بطول طريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز ومدينة المنيا،وذلك فى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود لتحسين مستوى النظافة وكذلك الارتقاء بالطرق الرئيسية وجارى العمل حتى إنهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية لإضفاء مظهر جمالى على المدينة.

جاء ذلك بحضور نواب المدينة ورؤساء القرى والأحياء وفريق العمل بالمدينة.
 

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المنيا النظافه بالشوارع حملة مكبرة للنظافة سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا طريق مصر أسوان الزراعي