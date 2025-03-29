رئيس مدينة المنيا يقود حملة مكبرة للنظافة بطريق مصر أسوان.. صور

قاد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات وإزالة الحشائش من الجزيرة الوسطى بطول طريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز ومدينة المنيا،وذلك فى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود لتحسين مستوى النظافة وكذلك الارتقاء بالطرق الرئيسية وجارى العمل حتى إنهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية لإضفاء مظهر جمالى على المدينة.

جاء ذلك بحضور نواب المدينة ورؤساء القرى والأحياء وفريق العمل بالمدينة.



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