وزير الرياضة يكرم أبطال الدورات الرمضانية وحفظة القرآن بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم أبطال الدورات الرمضانية للفرق الرياضية وحفظة القرآن والمسابقات الدينة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة في احتفالية كبيرة نظمها المركز اليوم بحضور الاعضاء وجميع الفرق الرياضية والفنية والثقافية والدينية علي صالة كرة السلة بالمركز.



وأعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد وسط اعضاء المركز والفرق الرياضية في ظل هذه الأجواء الرمضانية.



وقال وزير الرياضة في كلمته ان مركز التنمية الشبابية بالجزيرة هو وجهة مشرفة لذلك نكون حريصين علي دعوة ضيوف مصر الي زيارة المركز

واشاد بالمنظومة الإدارية داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة علي جميع المستويات وتقديم افضل الخدمات للأعضاء وتذليل كافة العقبات.

وعرضت ادارة العلاقات العامة والإعلام خلال شاشة العرض داخل صالة كرة السلة انشطة المركز الرياضية والترفيهية والفنية والثقافية والدينية خلال الفترة الماضية.

شارك في الاحتفالية كورال المركز والبالية وفرق الجمباز وكرة السلة والجودو والكونغ فو.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف علي المركز والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب وجمال الرملي رئيس مجلس إدارة المركز وشريف منصور المدير التنفيذي.