مصرع مستشار بمجلس الدولة ونجليه بانقلاب سيارة في ترعة ببنى سويف

لقي مستشار بمجلس الدولة و نجليه، اليوم الجمعه، مصرعهما إثر انقلاب سيارته في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا،جنوب المحافظة أثناء ذهابه إلى منزل أحد الأقارب لتناول الإفطار.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا بوقوع حادث ومصرع مستشار بمجلس الدولة ونجليه، إثر انقلاب سيارته في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا، أثناء ذهابه إلى منزل أحد الأقارب لتناول الإفطار، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "راضي.ف" مستشار بمجلس الدولة، ومقيم مركز اهناسيا، ونجليه "محمد"، و"عمر".

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار الانتهاء من تصاريح الدفن.