كل ما تريد معرفته عن شهادة "الأهلي فوراً" الدولارية بعد تعديل العائد

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل سعر العائد على شهادة "الأهلي فوراً" الدولارية ليصبح 22.5% بدلاً من 25.25%، وذلك في إطار مراجعة دورية لأسعار العائد على أوعيته الادخارية.

تفاصيل شهادة "الأهلي فوراً" الدولارية

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

سعر العائد: 7.5% سنويًا يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن إجمالي فترة الشهادة، بما يعادل 22.5% من قيمتها.

الفئات المستهدفة: متاحة للأفراد من المصريين والأجانب (البالغين والقُصر).

التداول: الشهادة اسمية وغير قابلة للتداول أو التظهير أو الرهن أو الخصم، ولا يمكن التصرف فيها إلا لصالح البنك الأهلي المصري.

التجديد: يتم التجديد تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق وفقًا للسعر المعلن، ما لم يُقرر البنك إيقاف إصدارها.

احتساب وصرف العائد

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يُصرف العائد بالكامل مقدمًا بالجنيه المصري، ويُضاف إلى الحساب بسعر الصرف في يوم إصدار الشهادة.

طرق الشراء

يمكن شراء الشهادة عبر:

موقع البنك الإلكتروني.

الإنترنت البنكي.

خدمة "الأهلي فون" عبر الرقم 19623.

فروع البنك داخل مصر.

الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج.

شروط الاسترداد

لا يُسمح باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

يمكن الاسترداد قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد المعلنة بالبنك.

الاقتراض بضمان الشهادة

لا يُمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البنك الأهلي المصري لتقديم حلول استثمارية تناسب تطورات السوق وتلبي احتياجات العملاء من الأوعية الادخارية ذات العائد المميز.