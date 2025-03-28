ضبط ١٠٤٤ مخالفة تموينية في دمياط قبيل عيد الفطر

حررت مديرية التموين في دمياط ١٠٤٤ محضرا للمخالفين خلال الحملات التي شنتها على الأسواق والمخابز طوال شهر مارس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، واصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة خلال شهر مارس الجاري والتي أسفرت عن تحرير ١٠٤٤ محضر للمخالفين.

وقد أوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١٣٩ محضر بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم وجود شهادات صحية والتصرف فى الدقيق

وفيما يخص الاسواق ، فقد أسفرت الحملات عن تحرير ٩٠٥ محضر لمخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن اسعار السلع وغش تجارى وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وكذلك بيع سلع بأزيد من السعر المقرر والعمل بدون ترخيص و عدم وجود شهادات صحية.

وفي سياق متصل ، تم تحصيل ٣٣٠٨٥٩٥٧ جنية مخالفات متأخرة على المخابز وجاري تحصيل الباقي ، كما تم سحب ١٢ عينة غذائية وغير غذائية و ٣٠ عينة من الدقيق و القمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .

في سياق آخر قال الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ان هناك حالة استعداد قصوى استعداداً لعيد الفطر المبارك حيث سيتم جميع التدابير اللازمة و رفع درجة التأهب القصوى ، مشيراً إلى تفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة .

وفيما يخص قطاع التموين ، فقد أكد " الدكتور أيمن الشهابي " على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع باسعارها المقررة والتأكد من سلامة المعروض منها وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.

