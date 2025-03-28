عيد الفطر المبارك.. القناة لتوزيع الكهرباء تعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات

أعلن المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حالة الطوارئ القصوى في جميع قطاعات الشركة ويقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسيه برئاستة في ديوان عام الشركة وعضوية الساده نواب رئيس الشركة كما قرر تشكيل غرف عمليات بكل قطاع من قطاعات الشركة برئاسة رئيس القطاع المختص وعضوية الساده مديرو عموم التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والشؤون التجارية.

كما قرر تشكيل فرق اعطال وصيانة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وكافة المهمات في كافة الهندسات للتحرك الفوري والسريع في حالة وجود اي اعطال كما قرر ايضا الدفع بكافة وحدات الطوارئ في جميع قطاعات الشركة لتكون جاهزة فورا في حالة الاحتياج اليها كما قرر تواجد كافة المحصلين وذلك لتحصيل اموال الشركة كما قرر سيادته تواجد كافة لجان الضبطية القضائية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الشركة كما قرر الدفع بعدد كبير من السيارات المجهزة بأحدث الأجهزة والحاسبات لتجوب الشوارع لتقديم خدمات الكهرباء والشحن للمواطنين كما قرر سيادته فتح جميع مراكز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين.

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