الجزيرة يخسر من خورفكان في الدوري الإماراتي بمشاركة محمد النني

تعرض فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، للهزيمة مساء اليوم الجمعة أمام مضيفه خورفكان بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة ضد خورفكان، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة خورفكان ضد الجزيرة

استحوذ الجزيرة على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب دقائق المباراة، لكنه تلقى هدفًا في الدقيقة 38 سجله طارق تيسودالي، ولم يستطع العودة في نتيجة اللقاء.

وسجل إلياس لكريمي هدفًا لرفاق النني في الدقيقة 83، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، ليخسر الجزيرة بنتيجة 1-0.

بذلك، شارك النني في 16 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 2 آخرين.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الجزيرة عند 30 نقطة، يبقى بها في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما رفع خورفكان رصيده إلى 27 نقطة في المرتبة السابعة.