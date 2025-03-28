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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي: ارتفاع قياسي في معاملات الصراف الآلي والمشتريات بنسبة 300%

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
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أعلن البنك الأهلي المصري عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في متوسط عدد معاملات الصراف الآلي والمشتريات باستخدام بطاقات البنك، حيث ارتفع العدد اليومي من 3 ملايين حركة إلى 12 مليون حركة يوميًا، أي بزيادة تتجاوز 300%

وبلغت قيمة المعاملات نحو 24 مليار جنيه يوميًا، تشمل عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المدفوعات والمشتريات المختلفة، بمعدل يصل إلى 2000 عملية في الثانية.

كما أوضح البنك أنه تم تنفيذ 7 ملايين حركة سحب نقدي بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس، مرجعًا هذا الارتفاع إلى تزامن الإجازات الرسمية ومواعيد صرف مرتبات الموظفين ومعاشات العاملين بالدولة.

وفي هذا الإطار، أعرب البنك عن اعتذاره لأي تأثير قد يكون طال خدماته نتيجة الضغط الكبير على أنظمته، مؤكدًا استمراره في تطوير وتحديث تطبيقاته المختلفة لرفع كفاءة أنظمته وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد العملاء واحتياجاتهم المصرفية.

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