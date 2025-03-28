بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي

قدم نادي بيراميدز اليوم طلباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإداره مباراته أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم ١٢ ابريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء اجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.