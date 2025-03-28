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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي

الاهلي
الاهلي
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قدم نادي بيراميدز اليوم طلباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإداره مباراته أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم ١٢ ابريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.
وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء  اجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بيراميدز حكام أجانب الأهلى