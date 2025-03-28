ads
الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فسحة العيد في المنصورة... شارع قناة السويس أبرز الأماكن

شارع قناة السويس
شارع قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارع قناة السويس بمدينة. المنصوره من أبرز  الاماكن. التي تجذب  الزائرين في العيد ،ويمتد شارع قناة السويس من اول المبني الأثري  القديم والنصب التذكاري  حتي شارع  جديلة. 

وتحرص  الأسر علي  التنزة في الشارع خاصة عقب تطويره حيث أصبح ينافس شارع المشاية السفلية ، ويضم  سلسلة  مطاعم وملابس شهيرة و مجموعة من اشهر توكيلات المطاعم المختلفة. وأبرز محلات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال.

وتوجه الأسر من جميع قري الدقهلية  خلال عيد الفطر للتنزه. في  منطقة شارع قناة السويس ،وشراء  الملابس من المحلات التجارية المختلفة وكذلك الاستمتاع بوجبات من مطاعم هذه المنطقة.

 

 

المحلات التجارية الملابس الحريمي شارع قناة السويس أبرز اماكن الفسحة