فسحة العيد في المنصورة... شارع قناة السويس أبرز الأماكن

شارع قناة السويس بمدينة. المنصوره من أبرز الاماكن. التي تجذب الزائرين في العيد ،ويمتد شارع قناة السويس من اول المبني الأثري القديم والنصب التذكاري حتي شارع جديلة.

وتحرص الأسر علي التنزة في الشارع خاصة عقب تطويره حيث أصبح ينافس شارع المشاية السفلية ، ويضم سلسلة مطاعم وملابس شهيرة و مجموعة من اشهر توكيلات المطاعم المختلفة. وأبرز محلات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال.

وتوجه الأسر من جميع قري الدقهلية خلال عيد الفطر للتنزه. في منطقة شارع قناة السويس ،وشراء الملابس من المحلات التجارية المختلفة وكذلك الاستمتاع بوجبات من مطاعم هذه المنطقة.