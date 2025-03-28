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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» : 30 غارة أمريكية تستهدف المدن والمواقع اليمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، إن نحو 30 غارة أمريكية، استهدفت مدن صنعاء وصعدة والجوف اليمنية.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الغارات الأمريكية استهدفت أيضًا معسكر السواد، في جنوب العاصمة «صنعاء».

في السياق ذاته، أكد إعلام حوثي، أن هناك غارات أمريكية استهدفت مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وكان الإعلام الحوثي، قد أفاد قبل قليل باستهداف سلسلة غارات أمريكية، للعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، وفق نبا عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

كانت الولايات المتحدة قد شنت سلسلة غارات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، صباح الجمعة، في إطار التصعيد المتواصل ضد الجماعة، بعد تجدد هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وقالت مصادر في اليمن، إن الغارات الأمريكية استهدفت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى تنفيذ 6 ضربات جوية في منطقة الفازة بدأت الساعة السادسة صباحا بتوقيت صنعاء.

يأتي التصعيد في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين، في محاولة لتجنب توسيع نطاق المواجهة في المنطقة.

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