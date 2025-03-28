متفوقًا على مبابي.. إيسكو يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الجمعة، عن تتويج فرانشيسكو إيسكو، لاعب خط وسط فريق ريال بيتيس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس 2025.

وحصد إيسكو جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، بعدما تفوق على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد.

إيسكو يتألق ويتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

تألق إيسكو بشكل لافت خلال مباريات فريقه ريال بيتيس في شهر مارس الجاري، حيث قدم مستويات مميزة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للخضر والبيض.

ونجح إيسكو في التفوق على منافسين أقوياء في صراع الجائزة، هم: مبابي، عمر صادق لاعب فالنسيا، وماركوس ألونسو مدافع سيلتا فيجو، وبيدرو دياز لاعب رايو فاليكانو.

وسجل إيسكو هدفين وصنع هدفًا خلال مباريات شهر مارس، مما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس 2025.

إيسكو

وشارك إيسكو، البالغ من العمر 32 عامًا، في 19 مباراة مع ريال بيتيس في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري 2024-2025، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 5 أخرى.