جنود احتياط إسرائيليون يوقعون على عريضة لرفض العودة للخدمة في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عشرات جنود الاحتياط من الوحدة الطبية العسكرية، وقعوا على عريضة برفضهم العودة للخدمة في غزة، وفق نبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال جنود الاحتياط بالوحدة الطبية: «نرفض الخدمة بسبب طول فترة الحرب، ودعوات للاستيلاء على أراضي غزة والاستيطان فيها».

وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف شهرين من اتفاق جرى في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

يأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 50 ألف فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.