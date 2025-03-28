موعد مباراة المصري وسيمبا في الكونفدرالية

يواجه النادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، نظيره سيمبا التنزاني فى مباراة قوية في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتم إقامة مباراة الفريق البورسعيدي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الأربعاء، الثاني من أبريل المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، امس الخميس، إلى تدريباته بمعسكره بالكلية الحربية، عقب انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها أنيس بوجلبان المدير الفني للاعبين بعد مواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يقود المباراة طاقم تحكيم يضم المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة الكاميرونية " كارين فومو ".