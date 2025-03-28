انطلاق 5 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية

انطلقت منذ قليل، 5 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري الكرة النسائية، بمشاركة قطبي الكرة وفريق مسار المتصدر للدوري .



يلتقي فريقا الكرة النسائية لاندية الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي بالتجمع، فيما يواجه فريق زد نظيره الزمالك على ملعب زد بالتجمع، كما يستضيف فريق المعادي واليخت فريق وادي دجلة على ملعب المعادي واليخت، ومودرن سبورت أمام البنك الأهلي على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات، واخيرا فريق مسار لنظيره بيراميدز على ملعب رايت تو دريم.



يتصدر الدوري الجاري فريق مسار بـ 58 نقطة يليه فى الوصافة فريق الاهلي برصيد 53 نقطة .