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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة 29 لـ المداح 5.. هل ينجح حمادة هلال في مهمته بعد العثور على خريطة الصولجان؟

مسلسل المداح 5
مسلسل المداح 5
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شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، سرقة السيف التي كانت تمتلكه ست الحسن لتحارب به المداح، وعاتبت ست الحسن السيد كامل (أحمد بدير) على عدم حفاظه على هذا السيف.

من جهة أخرى، طلبت الشيطانة نائلة مقابلة عماد (الجن المؤمن)، حيث قال لها: "فكرتي في اللي قولتلك عليه"، ردت عليه نائلة وهي في غاية التأثر وكادت أن تبكي، قالت إنها موافقة على طلبه في أن تكون مؤمنة مثله وتكون في صف المداح وتؤمن بالله سبحانه وتعالى.

مع نهاية الحلقة، وجد صابر المداح خريطة توصله للصولجان الذي سيقضي به على بنات إبليس والملك الأحمر بمساعدة الشيخ خضر.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح 5 حمادة هلال أحمد بدير ست الحسن