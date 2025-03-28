كأس مصر.. عبد الله السعيد يسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى سيراميكا

أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم لنادي الزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

جاء هدف عبدالله السعيد في الدقيقة 33 من ضربة جزاء بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو

وأعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباراة نصف نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.