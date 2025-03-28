بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يحتفل بالقداس الإلهي في كنيسة مار كوركيس بالعراق

احتفل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اليوم الجمعة بالقداس الإلهي في كنيسة مار كوركيس في برطلي، العراق .

خلال القداس، أُقيمت صلاة الجناز للمطران مار أثناسيوس متي متوكة، رئيس الأساقفة السابق لأبرشية بغداد.





ساعده في الاحتفال المطارنة : مار بندكتوس يونان حنّو، رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، مار يوحنا بطرس موشي، رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل ومستشار الأبرشية، مار أفرام يوسف عبّا، رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، بالإضافة إلى مار نثنائيل نزار سمعان، مطران أبرشية حدياب – أربيل وسائر إقليم كردستان، بحضور الآباء الخوارنة والكهنة في أبرشية الموصل وتوابعها، والرهبان والراهبات من مختلف الرهبانيات.





كما شارك في القداس وفد عسكري يمثل وزارة الدفاع العراقية، وتولى شمامسة الرعية خدمة القداس. شهدت المناسبة حضوراً لافتاً من المؤمنين، ومن بينهم شقيقته وعائلتها، وأسرته، بالإضافة إلى الأهل والأقارب، الذين شاركوا في هذا الحدث الروحي الهام.