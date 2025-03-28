استطلاع : 70٪ من الإسرائيليين لا يثقون في حكومة نتنياهو

قال 70% من الإسرائيليين أنهم لا يثقون في حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب أحدث استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية.

ولدى سؤالهم عما إذا كانوا يثقون في حكومة نتنياهو الحالية، قال 70٪ من المستطلعين إنهم لا يثقون بها، مقارنة بـ 27٪ قالوا إنهم يثقون فيها .

وردا على سؤال حول تأثير الميزانية التي أقرتها الحكومة هذا الأسبوع على الوضع الاقتصادي للإسرائيليين، قال 54٪ من المستجيبين إنها ستضر بوضعهم المالي الشخصي، وقال 20٪ إنها لن يكون لها تأثير، وقال 7٪ فقط إنها ستحسن وضعهم الاقتصادي.

وردا على سؤال حول تشريع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به الحكومة، قال 34٪ فقط من المستجيبين إنهم يدعمونه، مقارنة بـ 50٪ قالوا إنهم لا يؤيدون ذلك و 16٪ قالوا إنهم غير متأكدين.

وردا على سؤال حول من هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، قال 35٪ من المستطلعين نتنياهو، مقارنة بـ 26٪ قالوا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، و 33٪ قالوا لا أحد منهما.