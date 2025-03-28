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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب 4 أشخاص بحروق في مشاجرة نشبت مساء اليوم بين عامل وزبون داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وزبون قام خلالها العامل بالقاء زيت مغلي علي الزبون مما تسبب في إصابته و3 عمال من ذات المطعم بحروق جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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