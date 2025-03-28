فسحة العيد في المنصورة... المشاية أبرز الأماكن

منطقة المشاية بمدينة المنصورة من أبرز الأماكن التي تجذب الزائرين في العيد ،ويمتد كورنيش المشاية بطول النيل مباشرة، وتحرص الأسر من جميع قري الدقهلية خلال عيد الفطر علي. التنزه. الاستمتاع في منطقة المشاية والشراء من المحلات التجارية المختلفة .

تضم المشاية اشهر النوادي الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وأبرزها نادي جزيرة الورد ونادي الحوار.

تتضمن منطقة المشاية سلسلة من أشهر توكيلات المطاعم المختلفة. وأبرز محلات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال. وتحرص الأسر علي شراء وجبة الغذاء من هذه المطاعم والتي تتنوع ما بين. مطاعم الكشري والبيتزا والدجاج ، والمطاعم السورية ومطاعم النشويات وتشترتى كل أسرة وفقا لرغبتها وإمكانياتها.