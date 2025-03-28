البطريرك المسكوني برثلماوس الأول عضواً في أكاديمية الأخلاق والعلوم السياسية الفرنسية

انتخب البطريرك المسكوني برثلماوس الأول عضواً في أكاديمية الأخلاق والعلوم السياسية التابعة لمعهد فرنسا، وتم تعيينه لشغل مقعد كرسي الرئاسة الشاغر الذي كان يشغله البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر (جوزيف راتزينجر)، والذي خلف بدوره المفكر أندرياس ساخاروف في هذا المقعد المرموق.

كما تم إرسال ملف الانتخابات إلى رئيس الجمهورية الفرنسية لإصدار المرسوم الرئاسي ذي الصلة، حيث تعمل الأكاديمية تحت رعاية وحماية الجمهورية الفرنسية.

ومن المنتظر أن يقام حفل تنصيب كعضو جديد في الأكاديمية في عام 2026، ليضيف بذلك بعدًا جديدًا للمسيرة الطويلة والمميزة للأكاديمية في مجال الأخلاق والعلوم السياسية.