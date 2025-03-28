بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى سقوط أسانسير بالبحيرة

استقبل مستشفي إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، منذ قليل، 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء سقوط اسانسير بهم ببرج سكني.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع اسانسير ببرج سكنى بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالانتقال والفحص تبين سقوط اسانسير ببرج سكنى، اسفر عن اصابة كل من:- علاء ياسين محمد زهران، 12 عاما، طالب، ياسين محمد زهران، 45 عامًا، سائق، محمد محمد عبدالجليل صدقه، 25 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.