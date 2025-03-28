بحضور وكيل وزارة الأوقاف.. اختتام فعاليات مسابقات رمضان بمحافظة الغربية.. صور

الجمعة 28/مارس/2025 - 09:20 م

شارك الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين بالمحافظة، في احتفالية ختام مسابقات وفعاليات شهر رمضان بمركز ومدينة سمنود، والتي نظمتها مؤسسة الحفناوي لتنمية المجتمع، بمشاركة أعداد كبيرة من أهالي المحافظة.

شهدت الاحتفالية إعلان نتائج مسابقات شهر رمضان ومسابقة الأم المثالية وحفظ القرآن الكريم، وتكريم الفائزين من أهالي قرى ومركز سمنود بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تكريم فريق لاعبي نادي سمنود بعد صعوده للدوري الممتاز (ب)، وأيضا إعلان الفائزين بمسابقة "محمد الحفناوي" للقرآن الكريم وتكريمهم، بالإضافة إلى منح رحلات حج للفائزات بالأم المثالية، ورحلات عمرة لبعض الفائزين وجوائز أخرى مالية وغير مالية.

وتناولت الاحتفالية استعراض فعاليات ومبادرات مؤسسة الحفناوي خلال شهر رمضان 1446 ه، ومنها مبادرة "هدايا الخير" لتخفيف العبء عن الأسر، حيث تم توزيع 3000 شنطة رمضانية في21 قرية بمركز ومدينة سمنود، فضلًا عن إقامة مسابقة "محمد الحفناوي" لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة 1000 متسابق من أطفال وشباب سمنود، وكذلك مبادرة "عيد بدون غارمات"، ومسابقة "الأم المثالية"، بجانب مسابقة "رمضان الخير" لدعم الأسر عبر مسابقة وأسئلة دينية في شوارع مدينة سمنود وتقديم جوائز نقدية للفائزين.

وقال المهندس ياسر الحفناوي، إن هذه الاحتفالية لتكريم أهالي مركز ومدينة سمنود الذي يتشرف بأنه ابنهم وواحد منهم، ويتمنى تكريم كل فرد من قرى سمنود، ويسعد بالتواجد بينهم وخدمتهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم، ورحب بجميع الحاضرين في الاحتفالية.

وأكد "الحفناوي" أنه مستمر في التواصل مع أهالي سمنود واستقبالهم في أي وقت، وأعرب عن سعادته بتكريم الفائزين في هذه المسابقات خاصة حفظة القرآن الكريم من أبناء سمنود، والأمهات المثاليات اللاتي قدمن نماذج رائعة في الكفاح والتضحية والصبر، وأيضًا لاعبي نادى سمنود بعد الصعود للدوري الممتاز ب، مضيفًا أن سمنود لديها العديد من النماذج المشرفة والمتميزين في جميع المجالات وقامات علمية وشخصيات وطنية.

ولفت المهندس ياسر الحفناوي إلى أن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الحفناوي لتنمية المجتمع هدفها دعم أهالينا في قرى مركز ومدينة سمنود وتخفيف الأعباء عنهم ودعم جهود الدولة والقيادة السياسية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

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