سعر الدولار اليوم 28 مارس 2025

ثبت سعر الدولار في السوق الرسمية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، داخل السوق الرسمية بالتزامن مع تعطل البنوك في مصر منذ أمس الخميس، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنك المركزي نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".