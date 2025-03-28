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الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 28 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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ثبت سعر الدولار في السوق الرسمية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، داخل السوق الرسمية بالتزامن مع تعطل البنوك في مصر منذ أمس الخميس، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنك المركزي نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع 

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

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