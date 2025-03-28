أرنولد يوقع عقود انضمامه إلى ريال مدريد خلال أسابيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، وذلك في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في 30 يونيو 2025، إذ يتبقى 3 أشهر من نهاية تعاقده مع الريدز، ليصبح لاعبًا حرًا وينتقل إلى ريال مدريد بشكل مجاني.

أرنولد لاعبًا في ريال مدريد خلال أسابيع

وأكدت شبكة «ريليفو» الإسبانية أن ريال مدريد حسم مسألة التعاقد مع أرنولد، وأن اللاعب يصبح رسميًا في صفوف الفريق الملكي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي أرنولد في عام 2023، وأبدوا رغبتهم في ضم اللاعب، بشرط عدم تجديد عقده مع ليفربول، وهو ما تحقق بالفعل.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من التكهنات حول مستقبل أرنولد، حيث رفض ظهير ليفربول عروضًا لتجديد عقده مع ليفربول، مما فتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد.

وشارك أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7آخرين.

ومن المتوقع أن يعزز انضمام ترينت ألكسندر أرنولد قوة ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن، وأن يضيف بعدًا هجوميًا جديدًا للملكي.