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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو على دكة البدلاء.. الجزيري يقود هجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا بكأس مصر

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر -  نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

سيف الدين الجزيري تشكيل الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا