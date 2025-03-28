مسلسل حكيم باشا الحلقة 28.. قتل ابن مصطفى شعبان وزواج سهر الصايغ

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، عرض المسلسل مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم تعرض لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، بذهاب الدكتور "خاطر- محمد العمروسي"، حتى يكشف على "شديد- منير مكرم" ووجد ضغطه عالي وطلب نقله إلى مستشفى قنا، وبالفعل تم نقله بعد أن أمر "حكيم- مصطفى شعبان" بذلك.

جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرون حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع والده "رضوان الباشا- أحمد صادق" في الجامع، وفي النهاية قام "حكيم- مصطفى شعبان" بتقبيل يد والده وتركه وذهب إلى القصر.

كما جاء الأحداث وضع "برنسه- سهر الصايغ" الثعبان للطفل نوح حتى تتخلص منه، أثناء تواجد والدته في الحمام، ووالده كان نائم في غرفة “لوما- يارا قاسم”.

ثم استيقظ "حكيم- مصطفى شعبان" من النوم على صرخات "غزل- دينا فؤاد"، وهي تقول ابنك مات يا "حكيم- مصطفى شعبان"، وذهب مسرعا إلى الغرفة وأخذ ابنه "نوح" وحمله وظل يبكي، وجاءت "برنسه- سهر الصايغ" وجلست تصرخ بجانبه وتبكي عليه، ثم جاء الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" وكشف عليه وقال له أن الطفل توفى.

انتهت الحلقة على زواج الدكتور"خاطر- محمد العمروسي" من "برنسه- سهر الصايغ"، عقب دفن ابن "حكيم- مصطفى شعبان" وظلت "قسمه- هايدي رفعت" تزغرط مثل ما حدث عقب وفاة ولدها واحتلفوا بأبن "حكيم- مصطفى شعبان" وقتها وانتهت الحلقة علي ذلك.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، من بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.