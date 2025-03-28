السفير حاتم رسلان: دول أفريقيا أسواق واعدة أمام الاستثمارات المصرية

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إن دول أفريقيا أسواق واعدة أمام الاستثمارات المصرية، لافتًا إلى أن أفريقيا بها ثروات مصر أولى بها، فمصر أولى بأفريقيا كي تنميها.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات تلفزيونية، أن الشباب المصري عليهم أن يكون لديهم الجرأة المحسوبة، فالفرصة في أفريقيا أكبر، وهو دور رجال الأعمال والشركات لتقود الشباب.

وأوضح أن مصر لديها فرص كبيرة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ذهبوا إلى أفريقيا بدون دراسة، وبعضهم نجح، ولكن يجب أن يكون هناك خطة وعدم العمل بشكل عشوائي، خصوصا وأن العمل بشكل عشوائي قد تكون نهايته غير جيدة.

وأشار إلى أن الإعلام عليه توعية الشباب بأهمية العمل في أفريقيا.