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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا

ارشيفية
ارشيفية
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.


وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

 

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